Власти Башкирии попросили известных ученых помочь улучшить имидж региона

Выбор пал на авторитетных представителей «Высшей школы экономики» Наталью Зубаревич и Лилия Овчарову.

Вчера, 30 января, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел встречу с двумя авторитетными учеными, известными своими комментариями на тему развития регионов. Гостями оказались директор Независимого института социальной политики, научно-исследовательских институтов и центров НИУ «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова и директор региональной программы Независимого института социальной политики, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, в ходе встречи обсуждались такие темы, как «аспекты развития человеческого потенциала в республике в части здравоохранения, образования, семьи, труда и занятости». Но наиболее важными, судя по всему, стали перспективы совместной аналитической работы. Глава республики Рустэм Хамитов в своей приветственной речи намекнул на суть сотрудничества довольно прозрачно.

- Поскольку вы – крупнейшие специалисты в России по регионоведению, вопросам регионального развития, нам, конечно, хотелось бы профессионально поговорить о тех вопросах, которые есть, которые надо обсуждать, решать, по которым надо, может быть, в споре устанавливать истину. Собственно, хотел бы, чтобы мы, не сглаживая острых углов, все-таки поговорили на те темы, которые на сегодняшний день присутствуют, - не поскупился не комплименты Рустэм Хамитов. - Хотел бы предложить совместную работу по ряду направлений.

Ранее данными вопросами ведал Башкирский филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, директор которого Рим Валиахметов также принял участие во встрече. И теперь Наталье Зубаревич и Лилии Овчаровой будет делегировано такое важное направление, которым занимался до последнего времени Рим Валиахметов, как формирование специальных докладов, связанных с развитием региона, деятельностью правительства, жизнью общества.

- Надо посмотреть, что можно и нужно делать в этой части, чтобы сообща двигаться вперед. Правительство республики заинтересовано в такой работе, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Конечно, Республика Башкортостан – серьезный, крупный субъект Российской Федерации, надежный, достаточно стабильный по многим вопросам. Но в то же время мы понимаем, что есть и другие возможности в части развития. По-другому можно формировать и управленческую среду, и систему управления. Мы должны понимать, что, опираясь на науку, вместе с наукой мы можем преодолевать те разрывы, которые на сегодняшний день есть.

Для справки:

Лилия Овчарова – известный в России и за рубежом специалист в области социального развития и социально-экономической политики. Является автором более 100 научных работ, в том числе 15 монографий по вопросам уровня доходов и качества жизни населения, оценки благосостояния, семейной и демографической политики, социальной защиты населения, бедности и неравенства. Доктор экономических наук.