Талгат Таджуддин о биткоинах: Может быть, это пирамида

- Непонятно, что это за валюта? Что это за деньги? Может быть, это пирамида. И поэтому мы ничего не можем об этом сказать, сейчас таких новых вещей очень много. Мы видим их каждый день, и обманутых дольщиков. Здесь тоже все может превратиться в дым. Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно, — отметил Талгат Таджуддин.