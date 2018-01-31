Росреестр разъяснил, как надо правильно платить за его услуги

Иначе можно получить свои документы обратно.

Теперь при оплате госпошлины или внесении платы при обращении за государственной услугой Росреестра необходимо указывать уникальный идентификатор начисления (УИН), предоставленный заявителю, сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

- Этот идентификатор (УИН) необходим для оплаты услуг по государственной регистрации прав, получению сведений из ЕГРН (как при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы», так и в электронном виде), - пояснили в ведомстве. - УИН требуется для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Росреестром подтверждения факта оплаты за конкретную государственную услугу.

Поэтому при оплате услуг Росреестра стоит обратить внимание кредитной организации на необходимость обязательного указания УИН в платежном поручении. В самом же управлении Росреестра рекомендутют платить госпошлину в день предоставления документов через платежные терминалы, установленные в офисах приема РГАУ МФЦ.