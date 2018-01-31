Павел Грудинин: Хотите разориться – вкладывайте в сельское хозяйство

Кандидат в президенты от коммунистов не рассказал, откуда на счетах его парикмахерской жены появились 70 миллионов рублей и какими способами ветеранов совхоза имени Ленина лишили земельных паёв.

Сегодня в Уфе кандидат в президенты России встретился с журналистами. Встреча прошла в респектабельном отеле Hillton Inn Garden, представителей прессы встречали три мощных охранника, а в зале для пресс-конференций было столько телекамер, что тем, кто пришел за 15 минут до встречи, пришлось довольствоваться видом спин видеооператоров.

Встречу вел пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, кроме него с Павлом Грудининым пришли заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, вице-спикер башкирского парламента Вадим Старов, руководитель регионального отделения ПДС НПСР (постоянно действующее собрание национально-патриотических сил России) Евгений Романчиков и тележурналист, представитель «Левого фронта» Максим Шевченко.

Вначале выступил Юрий Афонин, он сообщил, что в Башкирии стоит задача – набрать большинство голосов.

- Мы знаем, что иногда здесь решает не голосование людей, а административное манипулирование, - сказал он, - но мы сделаем всё, чтобы наблюдатели, видеофиксация, общественный контроль на каждом участке – позволили нам зафиксировать эту победу.

- Главы администраций не должны давать жесткие команды на фальсификацию выборов, - позже сказал он, - потому что это уголовное преступление.

И поделился тем, как команда КПРФ и народно-патриотических сил будет бороться за честность выборов:

- Мы в эту избирательную компанию направим почти на все 100 тысяч избирательных участков в стране не только наших сторонников, членов КПРФ, но и огромную команду наблюдателей. Мы построим и уже завершаем технологически систему параллельного подсчета голосов. Но это не старая система, когда наш наблюдатель получает протокол, потом куда-то едет, будет разработана автоматическая программа на смартфонах, когда наш наблюдатель сможет в режиме онлайн, возможно, быстрее, чем протокол будет введен в систему ГАС-Выборы, отправить результаты выборов в федеральный штаб. Где будет связь и с центризбиркомом, для того чтобы мы могли юридически реагировать.

- Мы знаем регионы, где нарушения на избирательных участках идут тотально, - подчеркнул Юрий Афонин. – К сожалению, и в Башкирии мы эти нарушения фиксировали. Поэтому мы договорились в двух крупнейших регионах Поволжья, Башкортостане и Татарстане, создать отдельный штаб с возможностью выхода на каждую камеру, чтобы видеть, что происходит на избирательных участках (а там теперь будет не только видео, но и звук). Будем хватать за руки, будем доказывать. Мы усилили до 50 человек нашу юридическую службу в федеральном штабе и вместе с нашими союзниками создадим такой штаб и в республике. Давайте бороться честно!

Журналисты задали много вопросов, в том числе из разряда скандальных. Например, спросили про парикмахерскую «Таир» (жены Грудинина – по сообщению Life) в совхозе имени Ленина, на счетах которой якобы появилось 70 миллионов рублей в конце 2017 года, что, возможно, говорит о попытке легализации и обналичивания денег. Тот же Life написал сегодня целую историю о том, что в совхозе имени Ленина, который возглавляет Грудинин, разными путями сотрудников, имеющих земельные паи, вынуждали отдавать землю. В том числе ветеранов.

- Могу сказать, что это всё клевета, - ответил на это Павел Грудинин. – Вы понимаете, есть ложь, есть гнусная ложь, и есть телеканалы, которые что-то пишут, а потом хотят получить какую-то информацию. На самом деле нужно быть честными и не врать.

А Юрий Афонин добавил, что коммунисты уже подали 10 жалоб в Центризбирком и готовят документы в суд.

- Ежедневно мы фиксируем по 5-6 грубых, на наш взгляд, нарушений федерального законодательства, и будем переводить это в правовую плоскость, - сказал он. – То есть безнаказанно эти выпады не будут проходить. Работает мощная команда юристов.

- Сейчас много говорят о том, что вы зарабатываете не на основной деятельности, а на операциях с недвижимостью. Реально ли в России зарабатывать чисто на сельском хозяйстве? Без государственной поддержки и субсидий? – спросила у кандидата в президенты Рушана Ибраева (РБК Уфа).

- Еще американцы сказали, что если вы хотите красиво разориться, то вы должны потратить деньги на женщину, если хотите сделать это быстро – то вы должны пойти в казино, а если вы хотите абсолютно уверенно и не очень приятно, то вложите деньги в сельское хозяйство. Именно государство определяет условия этой игры. Если вам все время повышают тарифы, налоги, кадастровую оценку земли, а цена на вашу продукцию не растет, то рано или поздно вы получите убытки от сельхозпроизводства.