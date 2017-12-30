Назначен новый вице-премьер – председатель Госстроя Башкирии.

Председатель коскомитета Халит Махмудов вышел на пенсию.

Трухан Андрей Петрович родился 5 января 1973 года, окончил УГАТУ и всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 1998-2007 годы был директором ООО «Аквалэнд», в 2007-2010 годах был заместителем директора и директором федерального госучреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. В 2010-2017 годы был управляющий делами президента, и в 2017 году стал первым заместителем генерального директора АО «Корпорация развития республики Крым».