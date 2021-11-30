Власти Башкирии оказались в числе худших по работе с населением в интернете

Эксперты оценивали несколько показателей работы властей с населением через социальные сети и иные интернет-ресурсы. В частности, они оценивали качество обратной связи и обработку информационных угроз. Рейтинг состоял из нескольких показателей - работа в системе «Инцидент-менеджмент», качество и скорость обратной связи, работа с аккаунтами властей в соцсетях и деятельность Центра управления регионом. За каждый отдельный параметр эксперты начисляли балллы в разном количестве.