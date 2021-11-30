Сторонница Навального Чанышева рассказала об условиях содержания в СИЗО Москвы

Сторонница Навального Чанышева рассказала об условиях содержания в СИЗО Москвы
Сторонница Навального Чанышева рассказала об условиях содержания в СИЗО Москвы
Сегодня, 19:28ПолитикаФото: соцсети
В прошлое воскресенье Лилию Чанышеву 30 часов везли до Москвы в вагонзаке. Девушка сообщила своему адвокату о том, что в Московском СИЗО условия намного лучше, чем в Уфе.

Сегодня, 30 ноября, адвокату Владимиру Воронину удалось попасть в СИЗО к Лилии Чанышевой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Лилию Чанышеву доставили в Москву в вагонзаке, по словам адвоката, ее везли около 30 часов. На данный момент девушка находится на карантине в двухместной камере размером 3 на 4 метра, где стены окрашены в зеленый цвет, а окно находится на уровне 4,5 метров.

- На следующей неделе ее переведут уже в общую камеру. В этом изоляторе, они, как правило, на 30-40 человек. В таких камерах есть невероятное преимущество: душ. То есть не баня раз в неделю, а душ на сорок человек. Двадцать первый век все-таки на дворе, - написал Воронин.

Лилия Чанышева на условия не жалуется и сообщает, что на ужин дают варенную рыбу. По ее словам, в Уфе условия намного хуже и в камере не выключают свет ночью.

Адвокат также рассказал, что в Уфе девушку пытался "расколоть" местный оперативник.

- На эту встречу адвокатов, разумеется, не позвали. Опер Сергей Белых пытался, что называется, расколоть Лилию. Угрожал, что выйдет на свободу только к 2030 году. Уговаривал рассказать про структуру организации, откуда "так много денег на аренду офиса в центре города". Разговор, разумеется, не сложился, ведь Лилия знает, что без адвоката с опером говорить запрещено, - сообщил адвокат.

По словам Воронина, Лилия не унывает и остается жизнерадостной и уверенной в себе.

Лилия Чанышева была задержана накануне, 9 ноября, после проведения обысков у нее и у других сторонников Навального. Активистку подозревают в организации экстремистского сообщества. На суде она заявила о беременности и назвала срок 14 дней, а также попросила суд о домашнем аресте, чтобы ухаживать за пожилыми родителями.

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