Хабирова выдвинули на пост председателя директоров БСК

2 декабря пройдет первое заседание совета директоров БСК после того, как там полностью сменилось руководство. На нем рассмотрят кандидатуру главы региона.

Кандидатуру главы республики Радия Хабирова будут выдвигать на должность председателя совета диреторов БСК. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на свой осведомленный источник. Вопрос об избрании главы будет обсуждаться на заседании совета 2 декабря. Известно, что Григорий Рапота, ранее возглавлявший совет директоров, покинул свой пост еще в апреле текущего года. После того, как в ноябре у компании сменились собственники, акционеры утвердили новый состав, 2 декабря будет первое заседание. В совет директоров вошли Радий Хабиров, Андрей Назаров, Рустам Муратов, Александр Шельдяев и Наталья Полянская. Помимо всех перечисленных, в состав совета включили главу Регионального фонда Ильдара Магданова, замминистра промышленности РФ Михаила Иванова, заместителя руководителя Росимущества Алексея Павлова и заместителя начальника Департамента по недропользованию по ПФО Рената Мухаметшина.

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