Радий Хабиров попросил жителей республики пожелать ему удачи

По словам Радия Хабирова, он планирует представить свою заявку на федеральном совете. В случае, если её одобрят, Научно-образовательный центр получит статус мирового уровня. Защита будет проходить под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
— Это был непростой период, почти полтора года. И мы хотим получить федеральный статус для нашего НОЦа. Это будет серьёзный шаг вперёд для нашей науки и высшей школы. О результатах сразу же вам сообщу, отметил Хабиров.