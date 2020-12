Радий Хабиров попросил жителей республики пожелать ему удачи

Сегодня, 30 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров попросил пожелать всех жителей республики и коллег по работе пожелать ему удачи перед защитой проекта. Такую просьбу он опубликовал на своей странице в соцсетях.

По словам Радия Хабирова, он планирует представить свою заявку на федеральном совете. В случае, если её одобрят, Научно-образовательный центр получит статус мирового уровня. Защита будет проходить под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. — Это был непростой период, почти полтора года. И мы хотим получить федеральный статус для нашего НОЦа. Это будет серьёзный шаг вперёд для нашей науки и высшей школы. О результатах сразу же вам сообщу, отметил Хабиров.

