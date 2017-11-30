Председатель Курултая Башкирии ответит на вопросы граждан в прямом эфире

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Видеоконференция пройдет уже завтра.
Председатель Госсобрания республики Башкортостан Константин Толкачев проведет прием граждан в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе «Единой России».
С вопросом к Константину Толкачеву сможет обратиться любой желающий – на связи будут все районы и города Башкирии. Прием пройдет 1 декабря в 10:00 на Цюрупы, 17 в кабинете №417.
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