В Башкирии вернули премии за сообщения о продаже нелегального алкоголя

В Башкирии возобновлены выплаты за сообщения по реализации суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба Минторга.

В республике стартовал второй этап акции «Стоп, суррогат», в рамках которого возобновлены выплаты за сообщения о нелегальном алкоголе. Вчера, 29 октября, между региональной ячейкой партии «Единая Россия» и министерством торговли и услуг Башкирии было подписано соглашение. Теперь за сообщения о производителях нелегальной продукции можно получить 50 тысяч рублей, о продавце — две тысячи рублей. Всем информаторам будет гарантирована конфиденциальность. Пресс-служба Минторга также сообщила, что в рамках акции «Безопасная республика» было проведено 700 рейдов и изъято 2307 единиц контрафактного алкоголя. Напомним, с инициативой о выплатах за информацию о суррогате выступил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Также он добавил, что при борьбе с подпольщиками, «не надо придерживаться каких-то нравственных принципов».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter