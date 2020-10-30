В Башкирии простились с депутатом Амиром Ишемгуловым

В 1998 году Амир Ишемгулов стал инициатором создания Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерации. Он был профессором биологических наук, а в 2013 году стал депутатом Госсобрания. С 2015 по 2018 год Ишемгулов возглавлял Всемирный курултай Башкирии. Он являлся заслуженным деятелем науки РФ и заслуженным работником сельского хозяйства Башкирии.