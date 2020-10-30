В Башкирии простились с депутатом Амиром Ишемгуловым

В Башкирии простились с депутатом Амиром Ишемгуловым

Вчера, 15:10ПолитикаВалерия ПанаеваPhoto: gsrb.ru
Церемония прошла в здании Курултая Башкирии.

30 октября в Уфе прошел траурный митинг по случаю смерти депутата Амира Ишемгулова. В церемонии прощания приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, спикер Госсобрания Константин Толкачев, премьер-министр Андрей Назаров, а также коллеги, родственники, друзья и знакомые покойного.

— Он был одним из самых инициативных наших депутатов. С его именем связаны многие наши законы, нацеленные на защиту экологии и в первую очередь на развитие и поддержку пчеловодства в республике, — сказал Константин Толкачев.

Спикер Госсобрания также отметил вклад Ишемгулова в развитие пчеловодства и сохранение бренда «Башкирский мед»

О смерти Амира Ишемгулова стало известно накануне. Сообщалось, что депутат скончался от продолжительной болезни.

В 1998 году Амир Ишемгулов стал инициатором создания Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерации. Он был профессором биологических наук, а в 2013 году стал депутатом Госсобрания. С 2015 по 2018 год Ишемгулов возглавлял Всемирный курултай Башкирии. Он являлся заслуженным деятелем науки РФ и заслуженным работником сельского хозяйства Башкирии.

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