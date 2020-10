После смерти мэра руководить Уфой оставили Радмила Муслимова

Временно исполнять обязанности главы Уфы будет вице-мэр Радмил Муслимов. Напомним, накануне, 29 октября, утвержденный уфимский градоначальник Ульфат Мустафин скончался.

Как пояснили Mkset в администрации, Радмила Муслимова исполняющим обязанности мэра назначил сам Ульфат Мустафин перед уходом на больничный отпуск. После смерти главы Муслимов останется возглавлять город до поиска и утверждения официальной кандидатуры. Напомним, ранее Радмил Муслимов заведовал управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. 22 сентября его назначили вице-мэром. Отметим, что спустя две недели Ульфат Мустафин ушёл на больничный, и с тех пор оперативные совещания в мэрии проводил Муслимов. Мустафин же исчез из поля зрения СМИ, а позже выяснилось, что он контактировал с больным коронавироусом, из-за чего ему понадобилось лечение. Вчера власти сообщили о его смерти.

