После смерти мэра руководить Уфой оставили Радмила Муслимова

После смерти мэра руководить Уфой оставили Радмила Муслимова

Вчера, 10:13ПолитикаАнтон СеливерстовPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
Временно исполнять обязанности главы Уфы будет вице-мэр Радмил Муслимов. Напомним, накануне, 29 октября, утвержденный уфимский градоначальник Ульфат Мустафин скончался.

Как пояснили Mkset в администрации, Радмила Муслимова исполняющим обязанности мэра назначил сам Ульфат Мустафин перед уходом на больничный отпуск. После смерти главы Муслимов останется возглавлять город до поиска и утверждения официальной кандидатуры.

Напомним, ранее Радмил Муслимов заведовал управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. 22 сентября его назначили вице-мэром. Отметим, что спустя две недели Ульфат Мустафин ушёл на больничный, и с тех пор оперативные совещания в мэрии проводил Муслимов. Мустафин же исчез из поля зрения СМИ, а позже выяснилось, что он контактировал с больным коронавироусом, из-за чего ему понадобилось лечение. Вчера власти сообщили о его смерти.

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