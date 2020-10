Бывший глава Башкирии Муртаза Рахимов выразил соболезнования родным и близким умершего накануне уфимского мэра Ульфата Мустафина. По словам Рахимова, уход такого руководителя — тяжелая боль.

Муртаза Рахимов также отметил, что знал Ульфата Мустафина много лет. — Это был талантливый руководитель, опытный инженер-производственник, и самое главное — на редкость простой и добродушный в отношениях человек. Разделяю чувства горечи и утраты, которые испытывают его близкие, — цитирует экс-главу республики издание Proufu. Напомним, Ульфат Мустафин умер накануне, 29 октября, из-за осложнения от внебольничной пневмонии. Временно исполнять обязанности мэра Уфы будет Радмил Муслимов.

