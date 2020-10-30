Администрацию Нуримановского района Башкирии возглавил Вилдан Ситдиков

Администрацию Нуримановского района Башкирии возглавил Вилдан Ситдиков

Вчера, 14:03ПолитикаАнна КононоваPhoto: администрация Нуримановского района
Вчера, 29 октября, в администрации Нуримановского района Башкирии состоялось второе заседание совета, на котором Вилдан Ситдиков был назначен главой муниципалитета.

Ранее Вилдан Ситдиков занимал должность заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ. Бывшего руководителя Нуримановского района Азамата Нусратуллина поблагодарили за многолетнюю успешную работу и вручили государственную награду республики — Орден «Салавата Юлаева». Также ему присвоили звание «Почетный гражданин Нуримановского района РБ».

Вилдан Ситдиков родился в 1983 году в посёлке Красный ключ. В 2005 году стал выпускником УГНТУ. Трудовую деятельность начал годом ранее. С 2010 по 2011 год возглавлял отдел архитектуры, был и. о. заместителя главы администрации Нуримановского района. В 2011 году стал замом главы района по строительству и ЖКХ.

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