Администрацию Нуримановского района Башкирии возглавил Вилдан Ситдиков

Вилдан Ситдиков родился в 1983 году в посёлке Красный ключ. В 2005 году стал выпускником УГНТУ. Трудовую деятельность начал годом ранее. С 2010 по 2011 год возглавлял отдел архитектуры, был и. о. заместителя главы администрации Нуримановского района. В 2011 году стал замом главы района по строительству и ЖКХ.