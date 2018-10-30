Ростислав Мурзагулов возглавил Совет директоров АО «Башинформ»

Ростислав Мурзагулов указом врио главы республики Радия Хабирова назначен председателем Совета директоров АО «Башинформ», в который с момента подписания документа входят: ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» (Башкирское спутниковое телевидение), ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан», Государственное казенное учреждение «Информационные технологии», Акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан киностудия «Башкортостан».

- Мы создаем на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти, - цитирует Ростислава Мурзагулова «Башинформ». - Радий Фаритович на основании своего богатого опыта знает, насколько важно в наше время создать систему эффективного канала воздействия населения на чиновников и любых других отвечающих за качество жизни населения персонажей, вплоть до водителей автобусов.

Это, безусловно, хомут, собственноручно надеваемый на себя властью, но иначе в современном обществе связи с общественностью не работают.

Справка

Родился в 1978 году в Кумертау. Работал штатным корреспондентом газеты «Советская Башкирия», затем - окончил МГУ.

1999-2003 - Редактор, ведущий новостей ОАО «Первый канал»;

Далее – возглавлял пресс-службу Муртазы Рахимова;

2010-2011 – Заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике;

2011-2013 – Заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью;

2014-2015 - Эксперт ООН по связям с общественностью;

В 2016 году выпустил книгу «Бабай всея Руси»;