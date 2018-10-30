Красногорский десант: Радий Хабиров назначил управляющим делами главы Романа Реброва

Сегодня, 30 октября, врио главы республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Романа Реброва управляющим делами главы республики.

Напомним, также сегодня стало известно имя и.о. министра ЖКХ РБ — им стал Михаил Киреев, до этого занимавший пост первого заместителя главы администрации Красногорска.

Справка

Ребров Роман Сергеевич родился 9 января 1981 года во Владивостоке. Окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1998 по 2005 годы служил в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В 2005–2012 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, Управляющий делами Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.

С 2013 года – заместитель Постоянного Представителя Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации.