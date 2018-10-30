Долг Уфы составил 10,4 млрд рублей

Сегодня, 30 октября, на оперативном совещании в уфимской мэрии замглавы администрации Гульнара Валиева озвучила цифры по муниципальному долгу города. В настоящий момент он составляет 10,4 млрд рублей.

-Из них 6,9 млрд рублей – кредиты кредитных организаций, а 3,1 млрд рублей - кредиты бюджетных организаций, - отмечает Валиева. - Всего нам удалось уменьшить нагрузку на 900 млн рублей. На обслуживание сейчас уходит порядка 900 млн рублей, поэтому перекредитование будет неэффективным.