Екатерина Гордон хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ

Ранее о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента заявляла Ксения Собчак.

Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.

Журналистка заявляет, что акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, которых она сама защищает в последние годы.

Я не голосовала никогда, и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны,говорится в заявлении Гордон.

Напомним, ранее о своем желании баллотироваться в президенты сообщила телеведущая Ксения Собчак.