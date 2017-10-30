Екатерина Гордон хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ
Сегодня, 14:47ПолитикаФото: abnews.ru
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Ранее о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента заявляла Ксения Собчак.
Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.
Журналистка заявляет, что акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, которых она сама защищает в последние годы.
Я не голосовала никогда, и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны,говорится в заявлении Гордон.
Напомним, ранее о своем желании баллотироваться в президенты сообщила телеведущая Ксения Собчак.
Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.
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