Врач-педиатр, ритуальщик и мать четверых детей: кто есть кто в V созыве Горсовета Уфы

Депутатом Горсовета Уфы стал и директор центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Кандидатуру Гагина на выборах поддержала чета Хабировых. Правда, после глава Башкирии засомневался, что Гагину не будет скучно в Горсовете, «потому что там пряников никто не раздает и спасибо никто не скажет». Гагин является автором проекта парка Искусств, который не могут воплотить в жизнь уже около шести лет. Сначала его хотели разместить в парке имени Калинина, но перипетии с тогда еще главным архитектором Уфы Олегом Байдиным не дали ему отстоять территорию. Однако Гагин со временем добился своего, и объект решено построить в самом центре Уфы рядом с Молодежным театром и уфимским музеем Ленина. Примечательно, что местные жители хотят видеть на этом месте зеленый сквер. Что будет в итоге — покажет время. В Горсовете Гагин возглавил постоянную комиссию по развитию комфортной городской среды и общественных пространств.