Назначения в правительстве и винтовка в багажнике: Главное за день в Башкирии

Назначения в правительстве и винтовка в багажнике: Главное за день в Башкирии
Назначения в правительстве и винтовка в багажнике: Главное за день в Башкирии
Вчера, 22:08ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
О главных событиях 30 августа в Уфе и республике — в новостном дайджесте Mkset

Так, сегодня Радий Хабиров прокомментировал слухи о том, что в скором времени покинет должность главы республики и перейдёт работать в ДНР. Так, отвечая на вопрос бойца из батальона имени Шаймуратова, Хабиров опроверг эту информацию. Глава региона отметил, что в настоящий момент занимается разработкой стратегии развития региона до 2030 года.

Также сегодня стало известно, что на должность вице-премьера был назначен министр промышленности Александр Шельдяев. Шельдяев был назначен заместителем премьер-министра по научно-технологическому развитию. Примечательно, что несмотря на переход на новую должность, чиновник также свой министерский портфель.

Необычный инцидент произошёл сегодня в Уфе. В ходе досмотра иномарки на одном из въездов в башкирскую столицу сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике оружие и боеприпасы. Как стало известно впоследствии, угрожающего вида винтовки и боеприпасы опасности не представляют и предназначаются для игр в страйкбол.

Пользователи в комментариях к публикациям Mkset назвали новый закон «полнейшим беспределом, дурдомом» и даже «фашизмом». Бросать квартиры, уходить в леса и не платить — такой выход из ситуации они видят.Напомним, закон, согласно которому между жителями многоквартирных домов будут распределять расходы на ОДН, которые превышают нормативные, начнет действовать с сентября. Перерасчет управляющие компании будут проводить раз в год, так что первые выставленные им суммы «за того парня» жильцы увидят в первом квартале нового года. Подробнее о ситуации Mkset рассказывал здесь.

Лето подходит к концу, а вместе с ним и курортный сезон. Mkset выяснил, стоит ли жителям республики в сентябре планировать поездку в Соль-Илецк. Так, в администрации курорта уже назвали точную дату завершения купального сезона на солёных озёрах.

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