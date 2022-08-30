Хабиров рассказал добровольцу о переходе на работу из Башкирии на Донбасс

Хабиров рассказал добровольцу о переходе на работу из Башкирии на Донбасс
Хабиров рассказал добровольцу о переходе на работу из Башкирии на Донбасс
Вчера, 11:54ПолитикаВалерия ПанаеваФото: glavarb.ru

Хабиров опроверг свою отставку и переход на работу из Башкирии на Донбасс

Об этом его спросил боец батальона имени Минигали Шаймуратова на встрече с главой республики

Боец поинтересовался у Хабирова по поводу информации, будто глава Башкирии собирается перебраться на Донбасс. Доброволец поинтересовался, будет ли Хабиров встречать батальон на Родине. На что глава Башкирии опроверг данную информацию.

- Нет, нет. <...> Я думаю, да, встречать я вас буду. Знаете, мы как устроены, вы военный, я в некотором смысле тоже, на государственной службе нахожусь. Нам руководство скажет куда-то идти - мы пойдем. Но в моих планах <...> Я сейчас занимаюсь разработкой стратегии развития Башкортостана до 2030 года. А там Пасечник, Пушилин... <...> И встречать буду вас, и награждать, и обнимать. Так что все нормально., - прокомментировал Радий Хабиров.

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