В Уфе жрица любви заочно очаровала мужчину и тянула деньги, не предоставив секс-услуг

Злополучное объявление о интим-услугах уфимец нашел в интернете, после чего ему стала звонить сладкоголосая дама и под разными предлогами тянуть из него деньги в счет оплаты её труда. Мужчина будучи джентльменом все просьбы предполагаемой визави закрывал и терпеливо ждал ее визита. Но его не произошло. Поняв, что его обвели вокруг пальца разгневанный мужчина обратился в полицию. В пресс-службе МВД сообщают, что сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверку по факту интернет-мошенничества.