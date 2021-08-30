В Уфе жрица любви заочно очаровала мужчину и тянула деньги, не предоставив секс-услуг

В Уфе жрица любви заочно очаровала мужчину и тянула деньги, не предоставив секс-услуг
В Уфе жрица любви заочно очаровала мужчину и тянула деньги, не предоставив секс-услуг
Вчера, 17:31ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
Разочарованный мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что в полицию обратился 33-летний уфимец. В мошенничестве он подозревает жрицу любви, которая заманивала его сладкими речами и горячими обещаниями, побуждая переводить все больше денежных средств. таким нехитрым способом жрица любви, или же мошенница, маскирующаяся под представительницу древнейшей профессии, выманила у мужчины более 10 тысяч рублей

Злополучное объявление о интим-услугах уфимец нашел в интернете, после чего ему стала звонить сладкоголосая дама и под разными предлогами тянуть из него деньги в счет оплаты её труда. Мужчина будучи джентльменом все просьбы предполагаемой визави закрывал и терпеливо ждал ее визита. Но его не произошло. Поняв, что его обвели вокруг пальца разгневанный мужчина обратился в полицию. В пресс-службе МВД сообщают, что сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверку по факту интернет-мошенничества.

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