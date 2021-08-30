В Башкирии председателем Госкомитета по жилстройнадзору назначен Андрей Агапов

Справка. Агапов Андрей Владимирович родился 11 августа 1974 года в Пензенской области, в селе лесное. За плечами у Агапова окончание дврух аграрных университетов, в Башкирии и в Оренбургской области. Агапов имеет кандидатскую степень по юриспруденции и является заслуженным юристом республики Башкортостан.