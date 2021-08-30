После гибели рыбы в реке Шугуровка в Уфе обнаружили превышение хлоридов и сульфатов

В Министерстве экологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Шугуровка. Так, по данным исследования проб от 27 августа, специалисты лаборатории ГБУ РБ УГАК выявили, что в воде отсутствует кислород и в 4 и 3 раза превышено содержание сульфатов и хлоридов соответственно. Отмечается и незначительное превышение ПДК по нескольким органическим соединениям.
Известно, что в пробах из устья реки от 29 августа превышение ПДК уже не было выявлено. Так, в Минэкологии продолжается как мониторинг воды, так и работа по выявлению источника загрязнений в реке Шугуровка
Сообщается, что сама ситуация находится на контроле ведомства, также с целью быстрого реагирования все данные будут переданы в управление Росрыболовства.
Напомним, что в социальных сетях распространяются видеоролики, суть которых в том, что в реке Шугуровка происходит массовая гибель рыбы. Важно, что данная река впадает в Уфимку, которая уже в свою очередь является водозабором Уфы.