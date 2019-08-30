Врио главы Башкирии посоветовал оппонентам передумать под звуки песни о родном крае

Накануне, 29 августа, поздно вечером после возвращения из командировки в Хайбуллинский район, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на свое странице в соцсетях лаконичное обращение к своим семи оппонентами на предстоящих выборах главы региона.

Без особых предисловий он опубликовал видео мелькающих за окном автомобиля пейзажей под песню «Туган Як» и снабдил его парой фраз.

Общий смысл месседжа сводится к тому, что работа главой весьма утомительна и у оппонентов еще есть время передумать.

Напомним, до выборов главы Башкирии 8 сентября осталось чуть больше недели. На пост руководителя республики, помимо Радия Хабирова, баллотируются Владимир Барабаш (от партии «Гражданская Сила»), Зульфия Гайсина («Яблоко»), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР).