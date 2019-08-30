Врио главы Башкирии объявил, что все-таки согласен на предвыборные дебаты

Сегодня, 30 августа, стало известно, что Радий Хабиров готов принять участие в теледебатах с оппонентами в рамках предвыборной кампании перед 8 сентября. Об этом врио главы Башкирии на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров объяснил, что ранее не хотел тратить время на дебаты, «следуя российской политической традиции». Но потом проанализировал свой опыт общения с людьми и решил, что все-таки стоит попробовать это сделать.

- Мне проще работать и получать информацию в непосредственном контакте с аудиторией, пусть и не всегда хорошо ко мне относящейся, - написал в соцсетях Радий Хабиров.

Он склоняется к мысли, что этот опыт будет полезен всем - и участникам, и зрителям.

Попутно Радий Хабиров опубликовал фотографии книги американского психолога и соавтора нейролингвистического программирования Бендлера Ричарда «Искусство побеждать», обещал почитать ее и подготовиться к дебатам таким образом.