В Башкирии депутаты не помнят, за кого из кандидатов на пост главы ставили подпись

Редакция радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» провела небольшое, но очень интересное исследование, обзвонив несколько муниципальных депутатов, которые, в соответствии с правилом о муниципальном фильтре, отдавали свою подпись за то, чтобы тот или иной человек был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Башкирии.

Так вот, оказалось, что серьезные люди – депутаты как-никак, хоть и всего лишь муниципальные – буквально не помнят, за кого они ставили подпись. Для некоторых это, видимо стало большим сюрпризом. Сразу надо отметить, что информация о том, кто за кого отдавал подпись, есть на сайте Центризбиркома Башкирии.

Доходило буквально до смешного:

- За Единую Россию, конечно же!

- Позвольте, но вы поставили подпись за кандидата от ЛДПР.

- Не может быть! – искренне удивляется депутат.

Интересно, они все документы так подписывают? А ели ненароком признательные показания им подсунуть – тоже подпишут и потом не вспомнят?

Кто-то из депутатов не смог ответить на вопрос, почему он (или она) поставил свою подпись за определенного кандидата.

- Ну, прочитала, так захотелось – последовал серьезный, обоснованный ответ одной из депутатов. Другие вообще начали отказываться: мол, ни за кого ничего не подписывал. А кто-то вообще разродился признанием:

- Короче, там надо было выдвигать всех…