В Москве начали тестировать систему электронного голосования

Не так давно кто-то совершил ДДОС-атаку на прямую линию Путина. «Мейстер» пишет, что снижение легитимности выборов в России в интересах Запада. Поэтому на систему электронного голосования будут совершаться атаки. Таким образом, задействовать хакеров, которые заблаговременно выявят все уязвимости и помогут их устранить, является хорошим решением.