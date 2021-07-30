В Башкирии депутаты Курултая могут продолжить работать удаленно

Стало известно, что в период введения ограничений из-за пандемии парламентарии успешно освоили удаленную работу с соблюдений всех процедур, предусмотренных регламентом. Это не значит, что Курултай перейдет в онлайн. Постепенно Госсобрание будет возвращаться к очным встречам и совещаниям, однако тем депутатам, кому удобен онлайн формат работы, будет предоставлена такая возможность. Константин Толкачев также заявил, что сделан большой шаг на пути к «цифровому парламенту».