В Башкирии депутаты Курултая могут продолжить работать удаленно

В Башкирии депутаты Курултая могут продолжить работать удаленно
В Башкирии депутаты Курултая могут продолжить работать удаленно
Вчера, 14:28ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Об этом рассказал спикер курултая Константин Толкачев.

Работа Парламента республики будет продолжена в очно-заочном режиме и после пандемии. Оказалось, что онлайн формат работы оказался удобен для депутатов. Об этом сегодня, 30 июля сообщила пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Стало известно, что в период введения ограничений из-за пандемии парламентарии успешно освоили удаленную работу с соблюдений всех процедур, предусмотренных регламентом. Это не значит, что Курултай перейдет в онлайн. Постепенно Госсобрание будет возвращаться к очным встречам и совещаниям, однако тем депутатам, кому удобен онлайн формат работы, будет предоставлена такая возможность. Константин Толкачев также заявил, что сделан большой шаг на пути к «цифровому парламенту».

Живую дискуссию ничто не заменит, но опыт цифровизации оказался очень полезным.Константин Толкачев

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