Первым замглавы Госкомитета Башкирии по туризму назначен создатель «Зеленой Башкирии»

Первым замглавы Госкомитета Башкирии по туризму назначен создатель «Зеленой Башкирии»
Первым замглавы Госкомитета Башкирии по туризму назначен создатель «Зеленой Башкирии»
Вчера, 15:33ПолитикаИрина ДеревянчукФото: rosdrevo.ru
Должность займет начальник отдела министерства природопользования Ринат Фаткуллин.

Распоряжение о назначении Фаткуллина первым заместителем председателя Госкомитета Башкирии по туризму вчера, 29 июля подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. 34-летнего уже бывшего начальника организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии назначили на новый пост с испытательным сроком в 3 месяца.

Ринат Фаткуллин станет первым заместителем Эльмиры Тукановой и будет руководить отделом бюджетирования и внутреннего аудита и отделом нфраструктурного развития.

Справка. Ринат Фаткуллин родился в Альшеевском районе. Окончил исторический факультет Башкирского госуниверситета. Окончил УГНТУ, где стал магистром техносферной безопасности. С 2008 года работал специалистом Республиканского центра трудовой занятости молодежи. Последние 9 лет работал в должности начальника организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии. Создатель проекта «Зеленая Башкирия». Женат, воспитывает двоих детей.

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