Общественность возмутило высказывание главного единоросса Башкирии об избирателе КПРФ

О людях, голосующих за членов коммунистической партии, Ахмадинуров резко высказался в комментариях под постом на своей странице в соцсетях.

Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о первом заседании штаба общественной поддержки регионального списка партии «Единая России» по выборам в Госдуму России. Он отметил, что в штаб вошли только авторитетные и известные деятели республики. Под постом появился комментарий политолога Аббаса Галямова, который удивился тому, что новость об открытии штаба «общественной поддержки» Ахмадинуров подкрепил фотографиями «в официальных интерьерах и фамилии людей из официоза». — Ну вы, Рустем, даёте! Ну хоть здесь могли бы какой-нибудь простой народ изобразить. Это же азы, — отметил Галямов. Ахмадинуров в ответ заявил, что «простой народ и известные люди — это разная концепция». — Кухарка, рабочий, колхозница — это к КПРФ. У нас заслуженный врач, известный спортсмен и авторитетный ученый, — добавил единоросс. Фото: Скриншот / Facebook На тему народных авторитетов продолжил рассуждать депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов. На своей странице в соцсетях он решил опросить людей о том, кто для них является «самым ярким представителем народа» республики. — Давайте вместе такой рейтинг попробуем составить от 1 до 10. Можете писать всех, кто в голову вам придет, а потом из этой собравшейся десяточки запилим голосовалку, — предложил депутат.

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