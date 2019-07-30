В случае избрания главой Башкирии Владимир Барабаш пересмотрит местные законы

Сегодня в Уфе прошла первая пресс-конференция кандидата на пост главы Башкирии, выборы которого состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Пресс-конференцию давал Владимир Барабаш.

В самом начале встречи с журналистами и блогерами, кандидат на пост «башлыги» сделал довольно странное заявление: господин Барабаш планирует, если его изберут, занимать главное чиновничье кресло в республике всего один срок. Заявление собравшихся удивило: по идее задача любого политика — оставаться действующим политиком и удерживать власть максимально положенный и разрешенный законом срок.

На вопрос автора, успеет ли он все сделать за один срок из всего обширного задуманного, Владимир Барабаш ответил, что успеет. Дело в том, что, по мнению кандидата, главное при реализации выборной программы и существенных изменений — это волевые решения главного. То есть, главы. Возможно, эта уверенность продиктована тем, что Барабаш себя описывает, не как политика и чиновника, а как антикризисного менеджера. Теперь, собственно, о программе.

Ее Владимир Барабаш изложил в шести пунктах: реформирование государственного управления, решение вопросов экономики, экологии, социальной защиты населения, решение национальных вопросов и защиты конституционных прав граждан.

Внимание заслуживают планы Барабаша провести ревизию республиканских законов, которые могут ограничивать права граждан. Такая своеобразная люстрации республиканского законодательства — необычный шаг. На вопрос о том, собрал ли кандидат на пост главы свою команду, с кем он будет реализовывать задуманное, г-н Барабаш ответил, что переговоры ведёт, в том числе, с действующими персоналиями, но называть их не будет, чтобы не подставить. Также он отказался конкретно ответить, вел ли он переговоры с представителями крупного бизнеса о финансировании своей предвыборной кампании. Вместе с тем, кандидат сказал, что у него есть информация «из кулуарных разговоров» о том, что крупному бизнесу запретили давать ему деньги.

На вопрос о том, будет ли Барабаш добиваться поддержки бывших глав республики, кандидат ответил, что предшественников уважать надо, но быть их преемниками — это неправильно. Касательно «посадок» (возбуждения уголовных дел после избрания, прим.), Владимир Барабаш ответил, что желание такое, в принципе, есть, потому что у него, по его словам, информации о том, что происходит, немного больше, чем у среднестатистического жителя Башкирии.

Своей задачей Владимир Барабаш на 8 сентября ставит выход во второй тур. А вот с местным штабом Навального, по словам кандидата, его диалог (об использовании их разработанной технологии наблюдения на выборах) не получается, потому что «ну, наверное, потому что меня зарегистрировали, а Лилию (Чанышеву) нет».