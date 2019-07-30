Сенаторы из США предложили ввести санкции против госдолга РФ

Такая просьба содержится в их письме от 29 июля в адрес комитетов конгресса по делам вооруженных сил, сообщает газета «Известия».

Этим обращением они поддержали законопроект в защиту выборов путем установления так называемых «красных линий».

Цель данного документа - предотвратить попытки иностранных государств вмешаться в американские выборы.

Российские эксперты уверены, что введение санкций против российского долга в первую очередь негативно отразится на инвесторах из США - тех, в портфелях которых есть соответствующие ценные бумаги.