Сенаторы из США предложили ввести санкции против госдолга РФ

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Два американских сенатора, Марко Рубио и Крис Ван Холлен, предложили включить в проект оборонного бюджета санкции в отношении российского суверенного долга.
Такая просьба содержится в их письме от 29 июля в адрес комитетов конгресса по делам вооруженных сил, сообщает газета «Известия».
Этим обращением они поддержали законопроект в защиту выборов путем установления так называемых «красных линий».
Цель данного документа - предотвратить попытки иностранных государств вмешаться в американские выборы.
Российские эксперты уверены, что введение санкций против российского долга в первую очередь негативно отразится на инвесторах из США - тех, в портфелях которых есть соответствующие ценные бумаги.
Кроме этого, в Совфеде РФ заявили о зеркальном ответе на подобные экономические меры со стороны Соединённых Штатов.
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