Парламент Башкирии назначил дату выборов главы региона

Эксперты предполагают, что большой интриги на предстоящих выборах главы Башкирии не будет. 10 июня состоится республиканская конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой будет выдвинут кандидатом на эти выборы врио главы Башкирии Радий Хабиров. А серьезных конкурентов ему пока не видно.