Парламент Башкирии назначил дату выборов главы региона

Парламент Башкирии назначил дату выборов главы региона

30 мая 2019, 13:41ПолитикаРазиф АбдуллинPhoto: gsrb.ru
Сегодня стартовала выборная компания главы Башкирии.

Сегодня, 30 мая, депутаты Госсобрания Башкирии дали старт выборам главы региона, назначив дату выборов. 8 сентября избиратели будут выбирать, кто будет возглавлять регион в течение следующих пяти лет.

Эксперты предполагают, что большой интриги на предстоящих выборах главы Башкирии не будет. 10 июня состоится республиканская конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой будет выдвинут кандидатом на эти выборы врио главы Башкирии Радий Хабиров. А серьезных конкурентов ему пока не видно.

Ранее о своих планах выдвинуться на выборы главы Башкирии сообщали общественница Рамиля Саитова, владелица модельного агентства Сания Тимасова. От КПРФ, вероятнее всего, будет выдвинут первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин. От Партии ветеранов планирует выдвигаться Ильдар Резяпов.

— Мы сумеем мобилизовать избирателей на предстоящие выборы, — ранее сказал журналистам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. — В партии имеется 100 тысяч единомышленников, кроме того, 8 сентября пройдут и другие выборы, что должно привлечь людей на избирательные участки.

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