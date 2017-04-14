Башкирию ждет экспансия бизнесменов из Татарстана - Аббас Галлямов

Башкирское отделение Федеральной антимонопольной службы возглавит замруководителя УФАС по Татарстану Рузалин Хабибуллин. На этом посту он сменит возглавлявшую с 2004 года это ведомство Зульфиру Акбашеву, которая сегодня проводит последний рабочий день в управлении. О том, что госпожа Акбашева покидает свой пост, стало известно вчера. Решение об увольнении принято в связи с достижением максимального возраста для этой должности.
О том, что Рузалин Хабибуллин возглавит башкирский УФАС, Медиакорсети подтвердили в управлении.
- Да, он станет новым руководителем, но пока нам его официально не представили, - сказал источник издания.
Свое мнение о новом назначении высказал политолог Аббас Галямов.
- Пост руководителя УФАС - один из самых важных в смысле возможности влияния на бизнес-процессы в регионе. Тот факт, что руководство Татарстана сумело переиграть башкирских руководителей и продвинуть на эту должность своего человека, приведёт к печальным последствиям для местного бизнес-сообщества. В ближайшие годы нас ждёт экспансия бизнесменов из Татарстана, - сказал Аббас Галямов.