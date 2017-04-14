Башкирию ждет экспансия бизнесменов из Татарстана - Аббас Галлямов

После того как местный УФАС возглавит бывший замруководителя УФАС по Татарстану Рузалин Хабибуллин, считает политолог.

Башкирское отделение Федеральной антимонопольной службы возглавит замруководителя УФАС по Татарстану Рузалин Хабибуллин. На этом посту он сменит возглавлявшую с 2004 года это ведомство Зульфиру Акбашеву, которая сегодня проводит последний рабочий день в управлении. О том, что госпожа Акбашева покидает свой пост, стало известно вчера. Решение об увольнении принято в связи с достижением максимального возраста для этой должности.

О том, что Рузалин Хабибуллин возглавит башкирский УФАС, Медиакорсети подтвердили в управлении.

Рузалин Хабибуллин Фото: УФАС по РТ

- Да, он станет новым руководителем, но пока нам его официально не представили, - сказал источник издания.

Свое мнение о новом назначении высказал политолог Аббас Галямов.

- Пост руководителя УФАС - один из самых важных в смысле возможности влияния на бизнес-процессы в регионе. Тот факт, что руководство Татарстана сумело переиграть башкирских руководителей и продвинуть на эту должность своего человека, приведёт к печальным последствиям для местного бизнес-сообщества. В ближайшие годы нас ждёт экспансия бизнесменов из Татарстана, - сказал Аббас Галямов.

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