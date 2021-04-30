Милитаризм и мир: как выросли военные расходы России и других стран в 2020 году

Эксперты считают, что несмотря на отсутствие резкого идеологического раскола в современном мире, как это было во времена Холодной войны, соперничество в разных сферах, в том числе, и в военной все же продолжается. Где-то в умах сохраняется старая парадигма о том, что война есть продолжение политики иными средствами, при этом накапливаются вооружения: