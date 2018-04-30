Рустэм Хамитов сохранил свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов

По результатам исследования глава Башкирии Рустэм Хамитов занял в марте-апреле 2018 года 13-е место в Национальном рейтинге. По результатам рейтинга за январь-февраль он также был на 13-ом месте.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения.