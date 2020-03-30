В башкирском рескоме КПРФ исключили из партии Дмитрия Чувилина.

Дмитрий Чувилин пояснил изданию «Коммерсантъ-Уфа», что решение об исключении было принято в минувший вторник, тогда как он сам узнал о произошедшем только в субботу.

Чувилин пояснил, что скорее всего причиной стало то, что он не явился на очередное собрание отделения 24 марта. Депутат также отметил, что на том же собрании исключили еще десятерых активистов «Левого фронта», членом которого является и сам он.