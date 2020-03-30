В башкирском рескоме КПРФ исключили из партии Дмитрия Чувилина.
30 марта, 15:49ПолитикаАлия ФатхиеваФото: UTV
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Сам депутат Курултая узнал о произошедшем значительно позже.
Дмитрий Чувилин пояснил изданию «Коммерсантъ-Уфа», что решение об исключении было принято в минувший вторник, тогда как он сам узнал о произошедшем только в субботу.
Чувилин пояснил, что скорее всего причиной стало то, что он не явился на очередное собрание отделения 24 марта. Депутат также отметил, что на том же собрании исключили еще десятерых активистов «Левого фронта», членом которого является и сам он.
Комментировать решение отделение глава башкирского рескома КПРФ, депутат Курултая Юнир Кутлугужин отказался, посоветовав журналистам заниматься вопросом о том, как побороть коронавирус.
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