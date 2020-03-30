Правительство Башкирии отказалось от проведения совещаний в виде тематических «часов»
30 марта, 10:47ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что правительство временно прекращает проведение совещаний в формате тематических часов — здравчас, стройчас, промчас и т. д.
— Мы пока прекращаем такую работу, мы должны заняться главным сегодняшним вызовом и сконцентрируемся на противодействии распространению коронавируса, — подчеркнул Радий Хабиров. — Но это не значит, что работа по данным направлениям должна быть прекращена.
При этом Радий Хабиров отметил, что в госорганах должна остаться на рабочих местах только те, чье присутствие остро необходимо в создавшихся условиях. Все остальные могут работать дистанционно или отдохнуть в течение нерабочей недели.
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