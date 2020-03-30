Правительство Башкирии отказалось от проведения совещаний в виде тематических «часов»

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что правительство временно прекращает проведение совещаний в формате тематических часов — здравчас, стройчас, промчас и т. д.

— Мы пока прекращаем такую работу, мы должны заняться главным сегодняшним вызовом и сконцентрируемся на противодействии распространению коронавируса, — подчеркнул Радий Хабиров. — Но это не значит, что работа по данным направлениям должна быть прекращена.