Как работа в Госдуме помогает Айрату Хайруллину делать бизнес

В Татарстане депутата Айрата Хайруллина знают по связям с сетью «Эдельвейс» и холдингом «Красный Восток-Агро», хотя в «СПАРКе» прямая связь с ним не указана. Люди, знакомые с положением дел в сельском хозяйстве, называют его лоббистом отрасли. Напомним, в Госдуме Айрат Хайруллин может продвигать свои интересы не просто как рядовой депутат, а как заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.

Может ли такой госслужащий заниматься бизнесом? Как оказалось, ответ не так очевиден. Ранее политолог Павел Салин рассказывал, что существуют юридические схемы, которые позволяют госслужащим получать бонусы от бизнеса законным способом. Стоит отметить, что Хайруллин — человек далеко не бедный: Forbes поставил его на 96 строчку в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России. И это несмотря на то, что у сети «Эдельвейс» семьи Хайруллиных в последние годы дела не ладятся.

За время работы депутатом (больше 16 лет) в соавторстве с другими народными избранниками Айрат Хайруллин разработал 282 законопроекта (только по 31 документу комитет по аграрным вопросам указан как профильный). До публикации дошла половина законопроектов — 139 поправок.