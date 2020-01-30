Единороссы Башкирии решили материально поддержать людей

Называться он будет также – «Единая Россия». Правозащитный центр, по задумке единороссов, сможет оказывать юридическую поддержку жителям Башкирии, должен будет помочь им в решении их сложных жизненных ситуаций. В центре при необходимости смогут даже оказывать матпомощь гражданам. Правда, разумеется, не всем и на особых условиях. На каких именно, в каком размере и из чьего бюджета – в партии пока не объяснили.