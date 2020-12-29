Радий Хабиров: «Решение о выводе Рауфы Рахимовой из состава совета принял я»

— По моему мнению это идеальная ситуация, потому что по итогу все остались довольны. Я остался доволен тем, что вывел Рахимову из состава СПЧ. Надеюсь, Рауфа Гареевна тоже осталась довольной, что вышла из СПЧ, потому что, как она утверждает, сама хотела выйти. Решение о выводе Рауфы Гареевны принял я, отметил Радий Хабиров.