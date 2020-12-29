Радий Хабиров: «Решение о выводе Рауфы Рахимовой из состава совета принял я»

Радий Хабиров: «Решение о выводе Рауфы Рахимовой из состава совета принял я»

Вчера, 21:03ПолитикаКарина МамаеваPhoto: скриншот с видеотрансляции
Сегодня, 29 декабря, на пресс-конференции журналисты задали главе Башкирии Радию Хабирову вопрос о решении исключить из состава СПЧ РБ Рауфу Рахимову.

Вопрос был вызван тем, что республиканские СМИ писали о том, что окончательное решение принял глава Башкирии, однако сама Райфа Рахимова заявляла, что отстранилась по своему желанию.

— По моему мнению это идеальная ситуация, потому что по итогу все остались довольны. Я остался доволен тем, что вывел Рахимову из состава СПЧ. Надеюсь, Рауфа Гареевна тоже осталась довольной, что вышла из СПЧ, потому что, как она утверждает, сама хотела выйти. Решение о выводе Рауфы Гареевны принял я, отметил Радий Хабиров.

По словам Радия Хабирова, для этого у него были серьезные основания. В частности, он отметил, что при формировании СПЧ он просил включить в состав самый деятельных и «ершистых» людей, которые могли бы критиковать власть. Однако вместо этого получил «подставу».

— Неожиданно я читаю в СМИ, что депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин подал на меня в ФАС РФ за то, что я нарушаю законодательство и, оказывается, промышленный патриотизм ввел и, соответственно, предприятия наши лоббирую и нарушаю тем самым антимонопольное законодательство. Я был искренне удивлен, отметил он.

Радий Хабиров отметил, что после этого инцидента у него закралось сомнение, что его кто-то подговорил.

— Когда Чувилина спросили, его ли это была точка зрения или его кто-то попросил. Дмитрий сказал, что его попросила Рахимова или кто-то из ее помощников. Мне показалось, что есть грани, которые переходить нельзя, подытожил он.

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