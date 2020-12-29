Пресс-конференция Хабирова, законы-2020 и спасение посёлка. Итоги дня в Башкирии

Пресс-конференция Хабирова, законы-2020 и спасение посёлка. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 22:48ПолитикаАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Главные новости Уфы и Башкирии 29 декабря.

Врио мэра Уфы на оперативном совещании высказался по поводу красоты сотрудниц администрации, сравнив их с Анной Семенович. Напомним, что звезда шоу-бизнеса примет участие в параде Снегурочек 3 января.

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Сумма выплат увеличится почти на тысячу рублей.

Жители башкирского посёлка Блохино в Иглинском районе записали видеообращение к главе республике Радию Хабирову с просьбой внести их участки в генплан сельского поселения Акбердино.

Госсобрание Башкирии обнародовал самые резонансные законы, принятые в 2020 году. Председатель Курултая Константин Толкачев прокомментировал нововведения в республике.

Сегодня состоялась пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова, на которой он ответил на вопросы местных СМИ, а также жителей республики.

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