Глава Башкирии Радий Хабиров на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. В частности он прокомментировал участие в выборах главы республики снова.

Я сюда пришел не совсем на работу, иначе бы я не истратил столько сил, энергии, здоровья. Я рассчитывал на служение, что у меня есть какой-то опыт, управленческие навыки, они будут полезны республике. По большому счету я только начал работать, сказал Хабиров. Он также добавил, что будет принимать участие в выборах, если «будет полезен и эффективен». Радий Хабиров признался, что особо о втором сроке не думает. Его заботит, как пройдут три-четыре года его работы.

