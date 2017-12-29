Госкомюст Башкирии возглавил Салават Яндурин

Ранее этот пост занимал Заниль Галямов.

Управление Министерства юстиции РФ по Башкирии возглавил Салават Яндурин, сообщает пресс-служба ведомства. Она этом посту он сменил Заниля Галямова, который возглавлял региональное управление Госкомитета с ноября прошлого года.

Салават Яндурин родился в августе 1979 года. В 2001 году окончил Институт права Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С октября 2001 по апрель 2005 года занимал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, начальника отдела Главного управления Минюста России по РБ. С марта 2005 года назначен на должность начальника отдела законодательства субъектов РФ и ведения федерального регистра в РБ Управления Минюста России по ПФО. В июле 2008 года назначен на должность начальника отдела Управления Минюста России по РБ. В июле 2009 года назначен на должность заместителя начальника Управления Минюста России по РБ.