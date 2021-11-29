Депутат ГД от Башкирии Римма Утяшева осудила непривитых за пользование благами страны

22 ноября член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Римма Утяшева раскритиковала непривитых граждан за то, что они представляют опасность для остальных, сообщает ДумаТВ.

Острая критика прозвучала в комментарии депутата установленного с 22 ноября по 5 декабря 2021 года режима обязательной самоизоляции для жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района Ханты-мансийского автономного округа, которые не прививались и не хотят этого делать. «Лучше конец без страха, чем страх без конца» – так высказалась Римма Утяшева, уточнив, что государство дает гражданам «работу, пенсию и немаленькие зарплаты», а значит если они не хотят прививаться, то «пусть оберегают себя дома». Все потому, что по мнению депутата они могут быть опасными для остальных. Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что лучше вакцинироваться.Римма Утяшева Напомним, 22 ноября 2021 года первый субъект Российской Федерации ввел самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Так, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря смогут выйти на улицу только в определенных случаях, например чтобы добраться до работы или магазина Отметим, что 25 ноября депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект об обязательных QR-кодах в России, принятие решения сопровождалось жаркими спорами, однако решение было принято. Государственая Дума планирует обсудить законопроект о введении обязательных QR-кодов на территории России уже в декабре. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

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