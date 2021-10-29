В Уфе новым вице-мэром по градостроительной политике стал Кирилл Чистяков

В Уфе новым вице-мэром по градостроительной политике стал Кирилл Чистяков
В Уфе новым вице-мэром по градостроительной политике стал Кирилл Чистяков
Вчера, 08:33ПолитикаЭлина СайфрановаФото: ufacity.info
Ранее Кирилл Чистяков был советником в Ассоциации застройщиков РБ и советником главы администрации Уфы. В мэрии он будет курировать градостроительную политику и территориальное развитие Уфы, сообщает администрация города.

Стало известно об очередных кадровых перестановках в администрации Уфы. Так, Сергей Греков назначил своим вице-мэром по вопросам градостроительной политики и территориальному развитию города Кирилла Чистякова.

Известно, что Чистяков в период с 2018 по 2021 года руководил строительными компаниями. Также с текущего года являлся советником по вопросам территориального развития и градостроительной политике в Ассоциации застройщиков Башкирии, а также был советником мэра Уфы.

Напомним, что 13 октября были анонсированы изменения в структуре мэрии Уфы, которые, как сообщалось, нацелены на эффективное управление городом. В частности, Греков упразднил пресс-службу и усилил строительный блок. Так, было учреждено Управление комплексного развития территорий. Далее был упразднен отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений.

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