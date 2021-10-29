Тело пропавшего в Уфе мужчины почти месяц находилось на балконе убийцы

Мужчина пропал без вести почти 1,5 месяца назад, тогда с заявлением в органы обратилась сожительница погибшего, она объяснила, что мужчина часто пропадал, но возвращался. Однако в этот раз тело мужчины нашли на балконе, убийцы, который все это время находился с трупом в одной квартире, сообщает пресс-служба СК.

В Уфе обнаружили тело пропавшего 34-летнего мужчины на балконе в чужой квартире. Известно, что 30 сентября, спустя 14 дней после исчезновения, в правоохранительные органы обратилась сожительница погибшего с заявлением о его пропаже. Так, она объяснила, что ранее мужчина уходил, но рано или поздно домой возвращался. Между тем, все это время мужчина уже был мертв. Следствие выяснило, что 17 сентября погибший познакомился на улице с 49-летним слесарем, который пригласил его к себе домой выпить. Известно, что во время застолья между мужчинами произошла ссора, в результате чего погибший получил несколько ударов по голове металлической трубой. После чего убийца спустя несколько дней купил полиэтиленовый пакет, далее упаковал труп и поместил на балкон, предварительно посыпав известкой. Как сообщает ведомство, в таком состоянии тело погибшего находилось почти месяц, вплоть до его обнаружения правоохранительными органами. Так, в отношении 49-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый в преступлении сознался.

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