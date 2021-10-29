Кремль анонсировал участие главы государства в саммите G20 по видеосвязи

Кремль анонсировал участие главы государства в саммите G20 по видеосвязи

Кремль анонсировал участие главы государства в саммите G20 по видеосвязи

Вчера, 21:44
Политика
Фото: wikipedia.org
Президент РФ Владимир Путин дистанционно примет участие в саммите лидеров стран G20, который пройдет с 30 по 31 октября в Риме. В ходе встречи будет обсуждаться регенерация экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19 и другие важные темы.

Участники саммита обменяются мнениями по вопросам устранения последствий коронавирусной пандемии, укрепления систем здравоохранения и обеспечения всеобщей иммунизации, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры стран G20 поговорят о цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития, о борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и переходе к энергоэффективной экономике, основанной на снижении выбросов парниковых газов, увеличении доли возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что по окончании мероприятия ключевые решения будут зафиксированы в декларации.

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