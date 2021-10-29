Кремль анонсировал участие главы государства в саммите G20 по видеосвязи

Участники саммита обменяются мнениями по вопросам устранения последствий коронавирусной пандемии, укрепления систем здравоохранения и обеспечения всеобщей иммунизации, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Лидеры стран G20 поговорят о цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития, о борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и переходе к энергоэффективной экономике, основанной на снижении выбросов парниковых газов, увеличении доли возобновляемых источников энергии.
Отмечается, что по окончании мероприятия ключевые решения будут зафиксированы в декларации.